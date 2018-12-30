Сотрудники полиции задержали 26-летнюю жительницу Барнаула, подозреваемую в мошенничестве с оформлением кредита. Об этом сообщает пресс-служба алтайского ГУ МВД.
"По предварительной информации, подозреваемая предоставила заведомо ложные документы и сведения и оформила кредит, тем самым причинив микрофинансовой компании ущерб на общую сумму более 24 тысяч рублей", — сказано в сообщении.
Против нее возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 1 статьи 159.1 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку, или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений).
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