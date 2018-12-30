Вертолет с бизнесменам на борту потерпел крушение близ Улан-Удэ утром в воскресенье, 30 декабря. Погибло четыре человека. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Вертолет AgustaWestland AW119 Koala упал в предместье города Улан-Удэ "Верхняя Березовка". По предварительным данным, в результате авиационной катастрофы, находившиеся на борту воздушного судна 4 человека погибли.
По данным прокуратуры, вертолет летел по маршруту Березовка (Улан-Удэ) — Сосновоозерск (Еравнинский район Республики Бурятия). Судно не смогло совершить посадку в точке назначения из-за неблагоприятных метеоусловий и возвращалось в Улан-Удэ. Крушение произошло при заходе на посадку.
По информации агентства "ТАСС", на борту находились бизнесмен, владелец торгово-развлекательного центра People`s Park Сергей Рогов (1965 года рождения), а также его друзья — предприниматели: Шестопалов Михаил Васильевич (1984 года рождения), Бурков Сергей Николаевич (1974 года рождения), а также пилот Бондарь Сергей Тимофеевич (1959 года рождения).
На месте происшествия работают следователи, назначены судебно-медицинские экспертизы. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц).
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