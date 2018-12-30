Телетрап рухнул в аэропорту Балтимор-Вашингтон в американском штате Мэриленд. Пострадало шесть человек, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
"Частичный отказ оборудования телетрапа у выхода E-10. По предварительной информации, шесть человек были доставлены в местные больницы без опасных для жизни травм", — сказано в сообщении пресс-службы в Twitter.
Сейчас ведется расследование случившегося, на время которого телетрап будет закрыт.
Напомним, что в сентябре 2017 года в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге обрушился трап при выходе пассажиров из самолета. С трехметровой высоты упали женщина и ее годовалая внучка. Ребенок скончался от полученных травм.
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