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Взрыв газа произошел в жилом доме в Магнитогорске – в результате погибли два человека, передает ТАСС.
В результате ЧП случилось обрушение подъезда. Из-под завалов живыми удалось извлечь 10 человек. Еще 16 человек были эвакуированы.
В данный момент аварийные газовые службы ограничили подачу газа в доме, где произошел взрыв и обрушение подъезда.
"12 подъездов в этом доме отключены от газоснабжения. Все остальные дома — с газом. На место выехали аварийные бригады и специалисты газовых службы, подробностей о происшествии не поступало", — сообщили в аварийной диспетчерской.
Сейчас на месте обрушения проводятся поисково-спасательные работы. В них задействованы 469 человек и 66 единиц техники.
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