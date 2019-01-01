Мост с людьми обрушился ночью 31 декабря в парке Горького в Москве

В парке Горького в Москве ночью31 декабря обрушился мост с людьми. Пострадали более 20-ти человек, 13 человек госпитализированы, сообщает РенТВ.
Как сообщает ИА REGNUM, обрушение части моста над катком в парке Горького произошло практически сразу после полуночи, когда люди поздравляли друг друга с Новым годом.
По предварительным данным, мост обрушился из-за технической неисправности конструктивных элементов катка, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
Ряд СМИ пишут, что моста начал рушиться, когда люди на нем запели гимн.
Комментарии
Мосток-то строили для красоты... Как красивый фантик для конфетки...из дерьма.