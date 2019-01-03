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Известный музыкант и певец Крис Кельми умер в Подмосковье на 64-м году жизни, передает РИА Новости.
Артиста не стало 1 января. Отмечается, что Кельми умер от остановки сердца. Также по информации СМИ, в последнее время медики практически ежедневно приезжали к музыканту из-за его жалоб на проблемы с сердцем и печенью.
Известно и то, что в день смерти бригада скорой помощи также выехала к Крису Кельми на вызов, однако артист скончался до приезда медиков.
Крис Кельми (Анатолий Арьевич Кельми) в первую очередь известен, как автор таких песен как "Замыкая круг", "Ночное рандеву", "Усталое такси". Он был создателем групп "Високосное лето" и "Рок-Ателье", а также участником группы "Автограф".
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