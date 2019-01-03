Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Новогодние праздники являются весьма напряженным периодом для сотрудников скорой помощи – в Барнауле и пригородных территориях на 40% увеличилось число вызовов медиков.
Как сообщают Вести 22, не смотря на теплую новогоднюю ночь, в Центр термических поражений с обморожениями попало 18 человек.
Что касается увеличения количества обращений в "скорую", то для 1 и 2 января – это нормальное явление.
"1 января смена закончилась в 08:00, на окончание смены 1306 вызовов – это примерно на 400 больше, чем обычно. Обычно 900–980 этот месяц, пока нет эпидемии гриппа", — отмечает заместитель главного врача станции скорой помощи Андрей Елисеев.
При этом подавляющее большинство вызовов, как уточняется, были связаны с ОРВИ и простудными заболеваниями.
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