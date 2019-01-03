Фото: nation-news.ru
Журналист из Германии Ули Геллерман призвал Запад не ввязываться в конфликт с Россией – он уверен, что "в этой войне невозможно победить", сообщает Ura.ru со ссылкой на Nation News.
Обращаясь к коллегам, которые выступают за то, чтобы "поставить Россию на место", Геллерман сказал: "Вы что, серьезно хотите, чтобы кто-то рискнул воевать с Россией? У меня есть дети и внуки. Я не хочу, чтобы они шли на войну. Тем более с Россией. Потому что это война, в которой невозможно победить".
Он также напомнил об опыте Второй мировой войны, говоря о русских: "Вы думаете, они не повторят это еще раз?".
"Нам срочно нужен мир с нашим мирным соседом", — резюмировал журналист.
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