Мэр Магнитогорска: взрывы в доме и автомобиле не связаны между собой

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Мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил о том, что нет оснований говорить о связи взрывов в жилом доме и автомобиле, которые произошли в городе 31 декабря и 1 января.
"Еще раз хочу сказать, что никаких фактов, указывающих на какие-то подтверждения, которые сегодня описаны в интернете, нет однозначно. Регулярно происходят ЧС, но это та ситуация, которая у нас в городе произошла впервые. Поэтому мы будем разбираться еще глубже, еще серьезнее, но на сегодня говорить о том, что есть угроза по всему городу — это точно не так", — цитирует градоначальника ТАСС.
Напомним, 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушился целый подъезд. 1 января произошел хлопок в автомобиле "Газель".
По предварительным данным МВД, причина хлопка — неисправность газового оборудования. В результате ЧП пострадали три человека.
Что же касается количества жертв трагедии, связанной с обрушением дома, то найдены тела 38 человек.
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