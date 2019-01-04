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Украина намерена осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей. Пишет РИА Новости, ссылаясь на советника лидера страны Петра Порошенко Юрия Бирюкова.
По его словам, Киев имеет право на "беспрепятственный проход из Черного до Азовского моря и наоборот".
"Конец истории. Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет", — передает его слова телеканал Newsone.
Как заявил депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара, вероятность повторного прохождения украинских военных кораблей в Керченский пролив весьма низкая.
"Говоря о военных кораблях... Их уже не осталось у украинского флота. Те судна, которые сегодня арестованы, наверное, и были его флагманами. Посылать им уже некого и нечего", — заявил парламентарий в беседе с RT.
Парламентарий добавил, что украинские моряки деморализованы предыдущей провокацией Киева, однако предостерег, что после нарушения российской границы любые действия Украины в Керченском проливе не останутся без внимания Москвы.
В конце ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям пограничников, после чего их задержали, а украинских моряков арестовали.
Позже стало известно, что среди украинского экипажа находились два сотрудника СБУ, которые руководили спецоперацией. Владимир Путин прокомментировал инцидент, связав его с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.
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