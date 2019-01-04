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45-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию после того, как мошенники украли у нее 60 тысяч рублей. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Женщина разместила в сети объявление о продаже котят шотландской породы. На следующий день ей позвонил неизвестный и заявил, что он занят по службе, а потому за котенком приедет курьер. Деньги мужчина якобы намерен перевести на банковскую карту женщины. Для этого мошенник попросил продиктовать ему номер карты, а также пароль, отправленный на телефон продавца. Как только женщина продиктовала пароль, с ее счета были списаны 60 тысяч рублей. Мужчина перезвонил и объяснил, что деньги он "проведет через бухгалтерию и вернет их потом". Так женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
Сейчас полицейские устанавливают лица, причастные к хищению денег. По факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело.
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