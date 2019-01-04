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Арестованный в РФ по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан также имеет гражданство Соединенного Королевства. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на газету Times.
По данным издания, сотрудники посольства США в Москве связались с британскими коллегами, чтобы сообщить им об аресте Уилана и его статусе гражданина Великобритании.
Представитель британского МИД заявил, что "сотрудники ведомства запросили консульский доступ к задержанному в России британцу после того, как получили просьбу об оказании помощи".
Ранее ФСБ сообщило о задержании в столице РФ при проведении шпионской акции американца Пола Уилана, возбуждено уголовное дело. По словам представителя Госдепа, США подтверждают, что МИД РФ официально уведомил их о задержании американца в Москве. При этом собеседник агентства отказался предоставить дополнительные детали, сославшись на соображения конфиденциальности. Дэвид Уилан рассказал, что его брат, экс-морской пехотинец, работает в сфере корпоративной безопасности и ездил в Москву на свадьбу.
Также он рассказал радио NPR, что Пол Уилан в прошлом ездил в РФ по работе. На момент задержания он был сотрудником компании BorgWarner, которая не имеет дел в РФ. Позднее PR-директор компании Джейн Стени сообщила агентству, что Уилан не ездил в Россию по работе в течение 15 лет, которые он работал в Kelly Services. Стени отказалась уточнить, какие обязанности выполнял Уилан в компании и были ли они связаны с РФ, где компания также представлена.
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