Фото: mos.ru
Морозы до -30 и снег придут в Алтайский край в субботу, 5 января. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.
Так, на протяжении всех суток в отдельных районах региона будет идти небольшой снег, на дорогах гололедица, ночью и утром местами туман и изморозь. В темное время суток температура составит от 25 до 30 градусов ниже нуля, местами по юго-западу -18...-23. Днем потеплеет до -16...-21 градусов, в западных районах ожидается от 10 до 15 градусов мороза.
В Барнауле ночью температура воздуха составит -25...-27 градусов, возможна изморозь. Днем потеплеет до -16...-18 градусов, небольшой снег. На протяжении суток на дорогах будет гололедица.
Ветер в этот день будет дуть от 2 до 9 метров в секунду, с усилением в северных районах до 12 метров.
Комментарии