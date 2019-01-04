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Администрация Магнитогорска Челябинской области в пятницу, 4 января, разместила на сайте список имен 39 жертв взрыва газа и обрушения подъезда жилого дома. Об этом пишет РИА Новости.
В опубликованном перечне 39 фамилий. Среди них присутствуют две семьи с маленькими детьми и граждане Таджикистана — женщина и три ребенка.
Напомним, в понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске из-за взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг, 3 янвваря, МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.
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