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Экс-первому вице-премьеру, главе Минфина Мособласти Алексею Кузнецову, которого экстрадировали из Франции, предъявили обвинения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя СКР Светлану Петренко.
Ему инкриминируется мошенничество, легализация полученных в ходе совершения преступления денег и растрата.
Уголовным делом занимаются следователи ГУ по расследованию особо важных дел.
Агентство сообщает, что Кузнецова обвиняют в десяти эпизодах мошенничества, трех эпизодах растраты и девяти эпизодах незаконной легализации имущества. В материалах следствия сказано, что он причинил ущерб на 14 миллиардов рублей предприятиям ЖКХ и компании "Мособлтрастинвест". В 2011 году Басманный суд Москвы вынес решение о его заочном аресте.
Кузнецов был задержан в 2013 году, дело о его выдаче рассматривали суды Экс-ан-Прованса, а затем Лиона. В слушаниях участвовал представитель Генпрокуратуры РФ.
В конце 2017 года декрет об экстрадиции Кузнецова подписал французский премьер. В конце прошлого года госсовет республики отклонил поданную экс-чиновником жалобу на выдачу России.
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