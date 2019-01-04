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В Новосибирске несовершеннолетняя девушка пробила лопатой голову обидчика своего парня. В отношении 17-летней сибирячки было возбуждено уголовное дело, пишет "НДН.Инфо".
Инцидент произошел ночью 3 декабря во дворе дома на улице Славянской в Калининском районе города. В полиции установили, что между двумя пьяными людьми произошел конфликт, который перерос в драку. Девушка, пытаясь защитить парня от обидчика, схватила во дворе частного дома ее знакомых лопату и несколько раз ударила обидчика.
В итоге 34-летнего мужчину доставили в первую городскую клиническую больницу "с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом теменной кости, ушибленной раной головы".
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью правоохранители возбудили дело. Девушку задержали, сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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