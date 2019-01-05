В 2019 году повысить зарплату своим сотрудникам планирует каждый пятый работодатель. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на данные опроса портала Rabota.ru.
Данные опроса показали, что зарплаты вырастут в сферах услуг, торговли, строительства и информационных технологий.
По данным исследования, повышение зарплаты в 2019 году планируют 20% работодателей. 56% респондентов повышать оклады не планируют, а представители оставшихся организации с ответом не определились.
Кроме того, большинство работодателей планируют урезать размер премий и соцпакетов из-за сложной экономической ситуации. В связи с этим аналитики рекомендуют тем россиянам, которые находятся в поиске работы, ориентироваться на предлагаемые оклады без учета премий.
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