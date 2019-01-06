Фото: tengrinews.kz
Смертельное ДТП с одним погибшим произошло на трассе в Шипуновском районе Алтайского края. Об этом сообщило УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что около 10:30 воскресенья, 6 января, на 176 километре трассы А-322 "Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан" столкнулись машины Renault и Toyota.
Предварительно установлено, что 74-летний мужчина, находившийся за рулем Renault, не уступил дорогу машине, которая пользовалась преимущественным правом движения, и допустил столкновение с Toyota, которая ехала по трассе со стороны Барнаула в сторону Рубцовска.
В итоге погиб водитель Renault, его пассажирам - мужчинам 1991 и 1992 годов рождения — оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента.
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