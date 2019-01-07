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Легкий мороз прогнозируют синоптики в Алтайском крае на Рождество, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
"Преимущественно без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении Алтайского ЦГМС.
Днем будет -5...-10 градусов, местами до -15 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду с усилением до 9-14 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков, в утренние часы возможна изморозь, на дорогах гололедица. Днем -8...-10 градусов. Ветер южный, 4-9 метров в секунду.
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