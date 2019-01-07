Два жителя села Сорокино построили для односельчан и детворы целый снежный городок, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22" со ссылкой на газету "Наш город Заринск".
Геннадий Жаров и Владимир Лобков установили большие фигуры Деда Мороза, Снегурочки, волка и поросят. Построили ледяные избушки. Вручную вылепили из снега, воды и красок маленьких синичек и снегирей.
Играть и фотографироваться в городок ходят сельчане, приезжают журналисты.
Мастера приглашают в гости на ул. Космонавтов всех жителей Алтайского края. "Приезжайте с детьми, посмотрите, сделайте фото на память", говорят авторы снежного городка.
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