В Казахстане под Новый год сотрудники Специализированного дома ребенка Усть-Каменогорска остались без заработной платы, но во время предновогоднего собрания выяснилась и причина, пишет Deita.ru.
Главный бухгалтер выступила с громким признанием — перед коллективом она заявила, что ворует вместе с директором учреждения. Похищено оказалось 15 миллионов тенге (около 2,7 млн рублей) из зарплатного фонда.
Признания бухгалтера записали на камеру и выложили в социальные сети. "Я не могу работать с таким директором, который ворует! Ворует! Который вместе со мной ворует! Вы даже схему не знаете, как мы воровали. Я никому не пожелаю оказаться в моей шкуре... Я такой же вор, как и она", — кается главбух.
Она также отметила, что деньги воровались не только у персонала, но и у детей. В частности, на закупках лекарств, что приводило, как отмечается, к смертям детей.
Как сообщает казахский телеканал "Хабар", следствие ведет поиск виновных. А между тем 160 человек персонала Дома ребенка ждут свою заработную плату.
Комментарии
вся расея так живет