Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ФНПР Михаил Шмаков в интервью "Российской газете" заявил, что будет настаивать на расширении потребительской корзины до размера минимального потребительского бюджета — 25 тысяч рублей.
Вместе с этим показателем должен вырасти и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ на 117 рублей. С 1 января 2019 года он составляет 11 280 рублей в месяц.
Кроме того, в Трудовой кодекс должны быть внесены поправки, четко определяющие, какие именно надбавки входят в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а какие нужно считать поверх него.
Шмаков пояснил, что в соответствии с решением Конституционного суда все компенсационные и стимулирующие надбавки за особые условия труда и проживания должны начисляться на минимальную зарплату. Инициаторами этого судебного разбирательства были профсоюзы. Следующим шагом, которого ФНПР будет добиваться от правительства и парламентариев, должно быть внесение поправок в Трудовой кодекс, "чтобы в нем было четко прописано, какие именно надбавки входят в МРОТ, а какие нужно считать поверх него".
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