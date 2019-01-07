В Барнауле продолжаются работы по устранению последствий коммунальной аварии в подвале дома №103 на улице Солнечная Поляна, сообщают в администрации города.
Повреждение систем отопления, подвал затоплен. Работы ведет управляющая компания "Квартал".
Ведется откачка воды из подвала. На данный момент дом без отопления, и электричества.
Работы планируют завершить к вечеру. Однако, как отметили в горадминистрации, электричество не дадут пока не просушат дом.
В паблике "Инцидент Барнаул" сообщалось, что в подвале дома прорвало трубу с горячей водой. В результате поднялся пар, сработала пожарная сигнализация и отключились лифты. На месте работают сотрудники МЧС и коммунальных служб. В квартирах по вентиляции поднимался пар и образовались подтеки на стенах (от конденсата).
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