Спасенный в Магнитогорске ребенок пришел в сознание

Десятимесячный мальчик, спасенный из-под завалов дома, разрушенного взрывом в Магнитогорске, пришел в сознание, передает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.
По словам министра, состояние ребенка значительно улучшилось. "Активно реагирует, общается с мамой", — отметила Скворцова.
Как отмечают пользователи Сети, спасенный ребенок, открывший глаза на Рождество — это еще одно маленькое чудо. Мальчик проходит лечение в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
31 декабря 2018 года рано утром в многоэтажке Магнитогорска прогремел взрыв. Погибли 39 человек.
Сегодня в Магнитогорске хоронят последнего, 39-го погибшего. Дом, где взорвался газ, снова безопасен — так говорят специалисты.
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