Священник потерял сознание рядом с Порошенко во время вручения томоса

Находящийся рядом с президентом Украины Петром Порошенко священник потерял сознание во время передачи томоса об автокефалии Православной церкви Украины, сообщает "Газета.ru".
Видео с обмороком священника появилось в Сети. На кадрах видно, что мужчине стало плохо и его поддерживают коллеги.
Сама церемония прошла в соборе Святого Георгия в Стамбуле в минувшую субботу, 6 января. Впрочем, документ вскоре вернут обратно, поскольку на нем не хватает подписей членов синода Вселенского патриархата. В ближайшие два дня Константинополь соберет иерархов на общее собрание, на котором они должны поставить свои подписи.
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