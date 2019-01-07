Путин загадал желание и вморозил монетку в ледяную свинью

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге принял участие в народных гуляниях, на которых загадал желание и оставил монетку в ледяной скульптуре, сообщается в Twitter "Кремлевский пул РИА".
Путин загадал желание и оставил монетку в ледяной скульптуре символа года в Петербурге pic.twitter.com/3mGSmcc2Ox— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 января 2019 г.
Путин посетил фестиваль "Путешествие вокруг света", который проходит в Петербурге в новогодние праздники. Там он заглянул на выставку ледяных скульптур.
Президент принял участие в одной из рождественских забав и приморозил монетку к ледяной свинье-копилке — на счастье.
Также он осмотрел другие экспонаты и сфотографировался с детьми, которые пришли на выставку.
До этого Путин совершил традиционный полуденный выстрел из гаубицы Д-30 и пообщался с курсантами Суворовского военного училища.
Полуденный выстрел — это старинная петербургская традиция. В наступившем году ей исполнится 154 года. Пушка установлена на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. До революции выстрелами из орудия не только отмечали точное время, но и сообщали горожанам о пополнении в царской семье. В наши дни принять участие в этом мероприятии часто приглашают известных людей.
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