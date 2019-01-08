Водитель автобуса "Барнаул-Новосибирск" оставил двух пожилых женщин на трассе. Инцидент произошел 6 января, сообщает НГС.
Автобус с 35 пассажирами ехал из Барнаула в Новосибирск. Дочь одной из пассажирок рассказала, что водитель сделал остановку у кафе "Грань Алтая", но когда две женщины вышли из заведения, автобус уже уехал. Она намерена подать жалобу на водителя.
"Человек пожилой — он же может растеряться! Водитель, ты встань, скажи в громкоговоритель: "Граждане, смотрите, все ли пассажиры, едущие с вами, рядом?". Это же полное равнодушие людей!", — пояснила женщина.
После того, как автобус уехал, пассажирки пошли обратно в кафе. Около часа они выясняли, как добраться до Новосибирска.
В справочной барнаульского автовокзала отметили, что перевозчик разбирается в ситуации.
"А какое должно быть разбирательство? Они сели на следующий автобус, сейчас там должны забрать все вещи. Это у нас довольно часто происходит на "Грани Алтая" — они зайдут в кафе и сидят. Я позвонила в навигацию, которая строго следит, во сколько он отъехал — он отъехал ровно в 11 часов. Все 33 пришли, успели вовремя. Он же не будет стоять и ждать двух человек. Остальные возмущаются: "Что мы стоим?", и ему куда деваться?", — сообщили в диспетчерской компании ООО "Пассажирские перевозки".
Также диспетчер добавила, что пассажиркам не нужно было дополнительно платить за следующий рейс.
Комментарии
А причем здесь "замерзать"?
8.01.2019 12:03 dirserver
"А причем здесь "замерзать"?"
А тогда ж читать новость не будут!)
А че только "замерзать", а не волкам на съеденье?