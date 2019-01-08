Фото: правительство Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Рождество, 7 января, посетил домовой Благовещенский храм, где встретился с митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием.
Как сообщает пресс-служба правительства, митрополит подробно рассказал о празднике Рождества Христова, а также об уникальном фаянсовом иконостасе храма, изготовленном уральскими мастерами.
В музее истории Православия на Алтае Виктор Томенко познакомился с историей и основными святынями Барнаульской епархии. Губернатор оставил автограф в книге почетных посетителей музея.
Виктор Томенко преподнес в дар небольшое панно "Дорога к храму", выполненное мастерами Колыванского камнерезного завода. Глава Алтайской митрополии, в свою очередь, подарил Губернатору икону святого мученика Виктора, а также новые издания Барнаульской епархии.
В беседе Виктор Томенко поздравил православных Алтайского края с наступившим праздником, а владыке Сергию пожелал здоровья и успехов во всех добрых начинаниях на благо жителей Алтая. В свою очередь правящий архиерей поблагодарил Томенко за внимание к вопросам взаимодействия церкви и государства в решении важных социальных задач и выразил надежду на дальнейшее продуктивное соработничество.
В 2019 году в Алтайском крае при непосредственном участии Алтайской митрополии будет отмечаться 100-летие со дня рождения всемирно известного оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова. В селе Курья завершается реставрация храма, где крестили великого изобретателя ХХ века. Также для всех верующих региона 2019-й год ознаменуется циклом торжественных мероприятий, посвященных 25-летию со дня образования Барнаульской епархии и 150-летию Барнаульских духовных школ.
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