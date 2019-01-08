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Штормовое предупреждение из-за снега, ветра до 20 м/с, гололедных явлений передали в Алтайском крае на первый рабочий день после новогодних каникул в среду, 9 января.
Как сообщают в ГУ МЧС по региону, в первый рабочий день 2019 года в регионе ожидаются неблагоприятные метеоусловия. По информации синоптиков 9 января ночью в отдельных районах и днем на большей части территории Алтайского края ожидается выпадение снега, днем осадки в виде мокрого снега, местами метель, гололедные явления. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, ночью 5-10 метров в секунду, по югу края местами порывы 15-20 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду по югу местами порывы 17-22 метров в секунду.
Жителям края рекомендуют воздержаться от дальних поездок и соблюдать правила безопасности при нахождении возле деревьев, слабозакрепленных конструкций и стен домов.
Автомобили лучше парковать на открытой местности или оставлять в гараже. Во время сильных осадков скорость движения на машине нужно снизить, дистанцию – увеличить.
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