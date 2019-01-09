Новые тарифы ОСАГО вступили в силу в России

В среду, 9 января, вступает в силу указание Центробанка о расширении тарифного коридора ОСАГО, сообщает "РИА Новости".
Отмечается, что диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц с настоящего времени будет составлять 2746−4942 рубля вместо 3432−4118 рублей.
Верхняя граница тарифного коридора снизится на 10,9% для владельцев мотоциклов и мотороллеров, а для владельцев легковых автомобилей юридических лиц — на 5,7%.
Нововведения также будут действовать в отношении водителей такси, затронут систему коэффициентов "возраст-стаж" и систему присвоения коэффициента "бонус-малус".
Комментарии
Никакого коридора не будет, базовая ставка у всех будет 4942 р.