Президент России Владимир Путин рассказал, как не смог посетить музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге, сообщает "РИА Новости".
"Хотел вчера сходить в Эрмитаж. Говорят, Эрмитаж закрыт", — заявил Путин.
Сочельник и Рождество президент провел в Санкт-Петербурге. Там глава государства посетил фестиваль ледяных фигур и выстрелил из пушки в Петропавловской крепости. Традиционно по понедельникам в Эрмитаже выходной, в этот день музейный комплекс для посетителей не работает.
Позже директор Эрмитажа постарался реабилитироваться. "Для президента открыт Эрмитаж. Мы готовы были открывать. Я его не догнал", — объяснил он.
Также Путин отметил важность открытия в регионах филиалов крупнейших музеев: "О преимуществах наличия филиалов [музеев] в регионах. Был бы филиал [Эрмитажа] здесь, в Калининграде, я пришел бы сюда".
Президент находился с рабочим визитом в Калининграде. Он присутствовал на запуске плавучего газового терминала "Маршал Василевский" около берегов Калининградской области. После этого он направился на совещание по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах России.
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