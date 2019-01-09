Национальная полиция Испании освободила из сексуального рабства пять женщин из России и Украины. В одном из развлекательных клубов Гранады их заставляли заниматься проституцией, сообщает "РИА Новости".
Во время операции также были арестованы четыре организатора, гражданство которых полицейские не сообщают. Трое задержанных находятся под стражей. При обыске в клубе и одном из домов в Гранаде было изъято огнестрельное оружие, а также наркотики и деньги.
Выяснилось, что задержанные находили своих жертв через соцсети. Как правило, это были женщины с финансовыми проблемами. Им предлагали поездку в Испанию и работу. Обещали платить три тысячи евро.
Женщины соглашались, однако в Испании их заставляли оказывать сексуальные услуги в ночном клубе. За отказ грозил штраф от 50 до 100 евро. Жили они в том же клубе, где за проживание платили пять евро в день.
Также установлено, что задержанные связывались с "поставщиками" женщин в России и на Украине через социальные сети и мессенджеры.
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