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Золото и глубокие вырезы: невероятные наряды премии "Золотой глобус" — 2019

, ИА "Амител"
Чем удивили голливудские звезды в этом году

Фото: Reuters

Вручение американской кинопремии "Золотой глобус" состоялось в ночь на 7 января. В 76-й раз голливудские звезды вышли на красную дорожку получить заслуженные награды и просто поддержать коллег. В отличие от прошлого года, когда большая часть актрис решила облачиться в черное, чтобы выступить против сексуальных домогательств, в этом году цветов на красной ковровой дорожке было значительно больше.

Главную награду фестиваля, кстати, забрал фильм "Богемская рапсодия" о фронтмене группы Queen Фредди Меркьюри. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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