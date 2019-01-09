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Бывшего машиниста-инструктора моторвагонного депо будут судить в Новоалтайске по обвинению в получении взяток, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В правоохранительном ведомстве отмечают, что мужчине инкриминируют совершение 10-ти преступлений. По версии следствия, на протяжении 2017-2018 годов обвиняемый систематически получал от машинистов электропоездов мелкие взятки за сокрытие допущенных ими нарушений правил эксплуатации железнодорожного транспорта путем изменения цифровой информации в "самописцах" регистрации параметров работы локомотивов.
Общая сумма взяток составила 41 тысячу рублей. Свою вину мужчина признал. Уголовное дело направлено мировому судье.
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