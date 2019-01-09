Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО могут быть повышены до пяти тысяч рублей — соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в конце февраля, пишет "URA.RU".
Сейчас отсутствие оформленной страховки наказывается штрафом в 800 рублей, а за просроченный полис придется заплатить 500 рублей. На эти виды нарушения распространяется возможность оплаты половины стоимости штрафа в первые 20 суток с момента его вынесения.
Как рассказал депутат Сергей Вострецов, документ уже готов.
"Мы хотим дождаться окончательной статистики ГИБДД за прошлый год. По предварительным данным, количество ДТП, в которые попали водители без ОСАГО, выросло в полтора раза. Это очень тревожный сигнал", — пояснил Вострецов.
Он напомнил, что в прошлом году уже вносил аналогичный законопроект, но документ не был рассмотрен: "Сейчас ситуация на дорогах меняется в худшую сторону. Полтора миллиона россиян ездят без страховки, и остальные 50 млн водителей никак не защищены. Это ненормальная ситуация, которую надо менять".
Депутат рассказал, как однажды в его машину врезался автомобилист без полиса: "Десять лет с ним судился, но с него нечего взять — у него ни кола, ни двора".
По мнению депутата, если у человека есть деньги на автомобиль и бензин, то должны найтись и средства на оформление полиса.
"Разговоры о том, что страховка очень дорогая, не имеют под собой оснований. С тем же успехом можно не обслуживать автомобиль, не проверять у него тормоза, не менять колодки. Можно сказать, что это очень дорого, и ничего не делать", — подчеркнул Вострецов.
Комментарии
Офигеть под эту дудку про то что должны найтись уже столько повысили, а терпение у россиян все не кончается!
За 20 лет я заплатил около 55-60 тыс осаго.
Зачем???
Как зачем? Затем чтоб когда боданёшь кого так тысяч на 400, кинуть ему страховку и ну извини брат так вышло.
может сначала сделаем осаго на водителя, а не на водителя в конкретной машине. Если у меня машин несколько с какого хрена мне на все осаго покупать, я что на них одновременно поехать смогу или как?
Правильно не сможешь. Купи одну и езжай на одной.
За 20 лет я заплатил около 55-60 тыс осаго.
Зачем???
Затем, что въехал бы в опу какому-нибудь гелендвагену, у которого бампер дороже твоей малосемейки стоит, и привет. Почку пойдёшь продавать?
Абсолютно поддерживаю эту инициативу, но штраф не до 5000 руб. надо поднимать, а сразу лишение на пару лет. Нет денег-ходи пешком!
Если у меня машин несколько с какого хрена мне на все осаго покупать
если у тебя машин несколько, то тебя вообще не должны волновать цены на страховку)
И с позицией местного тоже абсолютно согласен, в семье 3 машины и за каждую сосаго, несправедливо
Ещё один на трёх сразу катается!
9.01.2019 18:32
- гость -
В том то и дело, что катаюсь на одной, а полисы покупаю на все три, где логика?
А что касается сарказма, то одна грузовая для работы, одна внедорожная-охота, рыбалка, отдых в ипенях, третья-городская пузотёрка. Что не так?
9.01.2019 18:27
- гость -
Затем, что въехал бы в опу какому-нибудь гелендвагену, у которого бампер дороже твоей малосемейки стоит
В нашем мухосранске гелендвагены не ездютЬ
9.01.2019 18:53
- гость -
На твою беду приезжий попадётся)))