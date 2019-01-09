Судебные приставы арестовали артистов цирка во время выступления в Уфе

Представление передвижного цирка в Уфе было прервано после того, как судебные приставы при зрителях вывели из зала артистов труппы, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя управления федеральных приставов Башкирии.
Случай произошел 4 января в шатре цирка-шапито "Триумф". "Судебные приставы выполняли свою работу. Действительно, во время представления в помещение цирка вошли вооруженные судебные приставы и при зрителях заковали выступающих артистов в наручники, объяснили им причину задержания и вывели из зала", — рассказал представитель управления.
Он уточнил, что решение о временной приостановке деятельности цирка принял Октябрьский районный суд еще 19 декабря 2018 года. Однако руководство компании не исполнило судебное предписание, связанное с техникой пожарной безопасности. Напротив, в новогодние праздники артисты давали представления.
Даже после того, как цирковую группу 4 января вывели во время спектакля, она была готова выступать 5 января. Однако судебные приставы оцепили шатер и не дали ни труппе, ни зрителям туда пройти.
"В помещении есть только один выход, который служит путем эвакуации как для зрителей, так и для цирковых зверей. Если начнется пожар, трагедии в таких условиях не избежать", — подчеркнули в управлении.
Также уточняется, что у артистов нет системы пожарной сигнализации, а пол в шатре покрыт легковоспламеняющимся материалом.
Запрет на деятельность цирка будет действовать до вынесения окончательного решения по делу.
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