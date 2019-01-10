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Объем активов Центробанка РФ в иностранных валютах и золоте с июля 2017 года по июнь прошлого года вырос на 40,4 миллиарда долларов и достиг 458,1 миллиарда долларов. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на обзор ЦБ РФ.

За обозначенный период Банк России нарастил долю активов в юанях с 0,1% до 14,7%, в евро — с 25,1% до 32%, в иенах — с нуля до 20,6 миллиарда долларов.

При этом доля активов в долларах сократилась с 46,3% до 21,9%.

На фоне доходности долларового портфеля в 0,35% и отрицательной доходности евро юань продемонстрировал куда больший доход в 3,2% годовых — который в итоге фактически "съело" ослабление китайской валюты, которое произошло из-за торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами.

Издание напоминает, что в октябре прошлого года правительство РФ заявило, что прорабатывает вопрос о снижении зависимости экономики страны от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах. Дедолларизация призвана смягчить удар, если новые санкции будут нацелены на финансовую систему России.