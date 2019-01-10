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Популярный артист Егор Крид во время визита в Барнаул воспользовался услугами молодого мужчины, который подрабатывал эскортом — парня наняли в качестве охранника, сообщает "Экспресс газета".

Как сообщил представитель концертного агентства, у организаторов выступления Крида возникли неожиданные трудности с выполнением одного из требований артиста.

"В его райдере было прописано, что ему надо предоставить личного охранника — молодого человека от 25 до 45 лет, крепкого телосложения, ростом от 185 см и весом от 85 кг. Но профессионала с такими параметрами мы в нашем городе не нашли. И чтобы угодить артисту, наняли парня из модельного агентства, который подрабатывал эскортом. Охранник из него, конечно, был никакой. Зато Крид остался этим высоким красавчиком очень доволен", — цитирует газета слова собеседника.

Также издание отмечает, что зачастую пожелания певца становятся препятствием для организаторов его выступлений в регионах нашей страны.