Бывший вице-премьер правительства Алтайского края, а ранее бывший глава алтайской ЛДПР Андрей Щукин стал членом партии "Единая Россия". Сейчас его рассматривают в качестве куратора одного из партийных проектов, сообщили Amic.ru в партии.
"19 декабря Андрей Щукин написал заявление о вступлению в партия. 25 декабря было принято решение о его вступлении", — сообщил Amic.ru глава исполкома реготделения "Единой России" Денис Голобородько.
На вопрос, получит ли Щукин какой-то пост в партии, собеседник не ответил. Он сказал, что пока идут обсуждения, решение будет принято 30 января, перед партийной конференцией.
Ранее глава партии Александр Романенко сообщал, что "ЕР" рассматривает "формат участия Щукина в руководящих структурах партии", в том числе в качестве руководителя корпуса сторонников партии.
Однако, по информации источника Amic.ru, Андрей Щукин, скорее всего, просто будет возглавлять партийный проект "Народный контроль".
Напомним, что с 2009 по 2015 год Андрей Щукин возглавлял региональное отделение ЛДПР, несколько созывов был депутатом краевого парламента от партии. С января 2017 по октябрь 2018 года был заместителем председателя правительства Алтайского края (назначен экс-губернатором Александром Карлиным). На этот период приостановил членство в ЛДПР, а летом 2018-го вышел из партии и вступил в ряды сторонников "Единой России" (чтобы стать членом партии, требуется не менее полугода быть сторонником). Новый губернатор Виктор Томенко в правительство его не взял, но назначил врио заместителя министра юстиции Алтайского края, начальником управления по организации деятельности мировых судей.
Комментарии
ПЕРЕКРАСИЛСЯ БЫСТРО
В прыжке переобулсо
Картонный воин...
Учись народ, как в воздухе переобуваться.
Низко все это. Лицемерие стало нормой жизни
Депутат с низкой социальной ответственностью...
Порядочный человек живет в этой стране по установленному порядку! Вступил в путинскую ЕР - получил должность, а запретят эту партию не раньше чем КПСС, так что поживет за наш счет...
Достойнийшый Член Нашего кружка!
то там, от там. Это не серьезно. 20лет испытательного срока, а уже после этого руководящие посты, при переходе из партии в партию
ЕР-партия власти в государстве.Щукин,пребывая в ней,принесёт стране больше пользы.
Это называется "публично совершил каминг-аут". Теперь ему тоже выделят эскортника?