Бывший вице-премьер правительства Алтайского края, а ранее бывший глава алтайской ЛДПР Андрей Щукин стал членом партии "Единая Россия". Сейчас его рассматривают в качестве куратора одного из партийных проектов, сообщили Amic.ru в партии.

"19 декабря Андрей Щукин написал заявление о вступлению в партия. 25 декабря было принято решение о его вступлении", — сообщил Amic.ru глава исполкома реготделения "Единой России" Денис Голобородько.

На вопрос, получит ли Щукин какой-то пост в партии, собеседник не ответил. Он сказал, что пока идут обсуждения, решение будет принято 30 января, перед партийной конференцией.

Ранее глава партии Александр Романенко сообщал, что "ЕР" рассматривает "формат участия Щукина в руководящих структурах партии", в том числе в качестве руководителя корпуса сторонников партии.

Однако, по информации источника Amic.ru, Андрей Щукин, скорее всего, просто будет возглавлять партийный проект "Народный контроль".

Напомним, что с 2009 по 2015 год Андрей Щукин возглавлял региональное отделение ЛДПР, несколько созывов был депутатом краевого парламента от партии. С января 2017 по октябрь 2018 года был заместителем председателя правительства Алтайского края (назначен экс-губернатором Александром Карлиным). На этот период приостановил членство в ЛДПР, а летом 2018-го вышел из партии и вступил в ряды сторонников "Единой России" (чтобы стать членом партии, требуется не менее полугода быть сторонником). Новый губернатор Виктор Томенко в правительство его не взял, но назначил врио заместителя министра юстиции Алтайского края, начальником управления по организации деятельности мировых судей.