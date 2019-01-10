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Глава районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не давали участникам процессии перекрывать улицы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова начальника пресс-службы местного главка МВД Ирины Щеголевой.

В прокуратуре агентству заявили, что городской прокурор также не присутствовал на похоронах, он находился в Хабаровске.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлена похоронная процессия. Говорилось, что в Амурске хоронили криминального авторитета Юрия Зарубина, из-за чего в городе перекрыли движения. Комментаторы добавляли, что гроб несут глава управления внутренних дел и прокурор.

"Назначена проверка. Установлено, что начальник УВД по Амурскому району не присутствовал на похоронах. Будем рассматривать вопрос о защите чести и достоинства в судебном порядке", — подчеркнула Щеголева.

Кроме этого, она опровергла информацию о перекрытии движения. По словам Щеголевой, участники процессии сами пытались это сделать, однако сотрудники ГИБДД пресекли попытки и выписали нарушителям штрафы. Уточняется, что похороны прошли 8 января.

"Установлен человек, разместивший видео и посты к нему. Он ранее был поставлен на учет в полиции. Вчера его вызывали в отделение для беседы, он не смог пояснить, почему он это сделал. Видео уже удалено с ресурса, но разошлось по сети", — рассказала Щеголева.