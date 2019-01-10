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Суммарные сборы российских картин за зимние праздники увеличились на 30% по сравнению с показателями 2017 года и составили 3,3 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Фонд кино.

"Совокупный бокс-офис российских картин за период с 30 декабря по 8 января составил 3,3 млрд рублей, иностранного кино — 1,2 млрд рублей <…> Доля российского кино по итогам новогодних праздников составила 72,9% совокупной посещаемости кинотеатров страны", — цитирует агентство текст сообщения.

По данным Фонда кино, в 2017 году выручка отечественных лент за зимние праздники составила 2,5 миллиарда рублей.

В текущем году российское кино выбрали 12 миллионов зрителей, что на 2,6 миллиона человек (26,6%) больше, чем в прошлые каникулы.

Лидером кинопроката стала военная драма Алексея Сидорова "Т-34", которую посмотрели 4,7 миллиона человек, а общие кассовые сборы превысили 1,3 миллиарда рублей. На втором месте расположилась комедия "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел", которая привлекла в кинотеатры 2,9 миллиона зрителей. Замыкает тройку лидеров лента "Елки Последние".

Также в топ-12 попали "Три богатыря и наследница престола" и "Снежная Королева: Зазеркалье", расположившиеся на пятой и восьмой строчках рейтинга.