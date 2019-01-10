Фото: vk.com/incident22

Жители Барнаула активно обсуждают состояние детской городской больницы № 2 после публикации в социальной сети фотографий из этого медучреждения.

Снимки, на которых запечатлена ситуация в палате, опубликованы в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Вот в таких условиях проходят лечение дети. Краю должно быть стыдно за такую больницу. Это малая часть фото из мною увиденного. Кроватки в таком состоянии, что в них ребенку опасно спать, он попросту может из нее выпасть во сне", — отмечает горожанка, являющаяся автором этой заметки.