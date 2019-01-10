Фото: vk.com/incident22
Жители Барнаула активно обсуждают состояние детской городской больницы № 2 после публикации в социальной сети фотографий из этого медучреждения.
Снимки, на которых запечатлена ситуация в палате, опубликованы в сообществе "Инцидент Барнаул".
"Вот в таких условиях проходят лечение дети. Краю должно быть стыдно за такую больницу. Это малая часть фото из мною увиденного. Кроватки в таком состоянии, что в них ребенку опасно спать, он попросту может из нее выпасть во сне", — отмечает горожанка, являющаяся автором этой заметки.
Комментарии
а чего хотели, оптимизация-С...
яжемать перенервничала?
Это просто КОШМАР!!!
ничеудивительного
10.01.2019 14:52
- гость -
яжемать перенервничала?
Крыса из больницы №2?
Все так и есть, подтверждаю. Стыдобища: везде всячески поддерживают рождаемость, а детей лечат в каком то каменном веке. Зато наверняка по бумагам все зашибись, а, карлинские прихвостни? Вам ведь только показатели подавай, а что на самом деле творится в здравоохранении, вам плевать на это? Мне стыдно за такое государство!