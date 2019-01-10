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С 2019 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей, что на 400 рублей превышает показатели 2018 года. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на ПФР.

В фонде отметили, что у пенсионеров при достижении 80 лет вырастает пенсия. Но лишь в том случае, если россиянин получает страховую пенсию по старости. Фиксированную выплату к страховой части пенсии увеличивают вдвое. Для этого ничего не нужно делать: перерасчет произойдет автоматически. 5334 рубля — это как раз размер фиксированной выплаты (в прошлом году он был 4892 рубля).

Однако если пенсия социальная или по потере кормильца, то после 80 лет она не увеличится в силу возраста. Кроме этого, пенсию по возрасту не увеличивают инвалидам I группы, поскольку они уже получают двойной размер фиксированной выплаты.

Кроме увеличения фиксированной выплаты можно получить доплату по уходу за пенсионером. Ее начисляют, если за пенсионером ухаживает трудоспособный неработающий гражданин. Для расчетов с ним и доплачивают пожилому россиянину. Тот, кто ухаживает, может не быть родственником и даже не жить вместе с пенсионером. Ухаживающему при этом будет начисляться страховой стаж за время ухода и 1,8 балла ежегодно.

Выплата приходит вместе с пенсией каждый месяц. Пенсионер может получать ее с любого возраста, но нужно предоставить ряд документов и справок. Размер выплаты составляет 1200 рублей в месяц. В некоторых регионах действует повышающий коэффициент.