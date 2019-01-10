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Полиция в Барнауле продолжает разыскивать мужчину, подозреваемого в покушении на изнасилование жительницы краевой столицы.

Напомним, что преступление было совершено 8 июля 2018 года на улице Трактовой. Ранее в Следственном комитете указывали, что неизвестный с целью применения сексуального насилия напал на местную жительницу.

Женщина оказала активное сопротивление, и осуществить задуманное злоумышленник не сумел. По факту нападения было возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование.

Полиция продолжает распространять ориентировки. Приметы злоумышленника: на вид 40-45 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, широкие плечи. Особые приметы: обильный волосяной покров на предплечьях.

Был одет: кепка серого цвета, футболка светлого цвета, без надписей; шорты черного цвета, до колен; при себе имеет тряпичную сумку, темного (болотного) цвета. Кроссовки с подошвой белого цвета. Велосипед темного цвета с рамой желтого цвета. На переднем колесе велосипеда установлены дисковые тормоза и светоотражатель.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 8(3852) 397-725, 393-039 (факс), 8-963-536-3377, 8-913-099-2798 или 02 (020).

Анонимность и вознаграждение гарантируются.