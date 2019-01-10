Актер Юрий Стоянов и первый зампред Госдумы Александр Жуков считают, что каждый россиянин обязательно должен посетить Алтай. Об этом они рассказали в опросе "Коммерсанта".

"В России я бы рекомендовал, конечно, Алтай, потрясающую деревню Сростки, родину Василия Шукшина. Там невероятно красиво. И совершенно фантастическое место Белокуриха, горнолыжный курорт", — сказал Юрий Стоянов.

Артист также советует всем посетить Камчатку и Санкт-Петербург. А если говорить о заграничных поездках, то актер был впечатлен озером Гарда в Италии, Токио и Киото в Японии, островами Элефанта в Индии.

"Стоит посетить Тбилиси и Ереван. Если будет возможность в Украине, то это Корсунь-Шевченковский и река Рось. И если в Америке — то Нью-Йорк, Сан-Франциско и Гранд-Каньон", — отметил он.

Первый зампред Госдумы Александр Жуков также запомнил свое путешествие по Алтаю.

"Из самых необычных моих путешествий — в 90-е годы ездил с Артуром Чилингаровым в экспедицию на Северный полюс. Экзотика! И по нашей стране я люблю ездить. Камчатка, Алтай, Сахалин, Сочи, Калининград", — рассказал он.

А за границей политик посоветовал посетить Индию и Китай.