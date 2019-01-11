Депутаты парламента Алтайского края внесут изменения в закон о розничной продаже алкоголя в барах и кафе. Из списка требований будет исключен пункт о соответствии заведения ГОСТу. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

"Полномочия субъектов РФ по регулированию торговли алкоголем были сокращены. Госдума приняла закон, который лишил регионы права устанавливать ограничения условий, мест, времени продажи алкогольной продукции предприятиями общепита. Прокуратура Алтайского края посчитала, что часть требований данной статьи краевого закона по отношению к предприятиям общественного питания является ограничивающей", — сообщил председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев.

Убрать из закона придется требование о том, что общепит, где проводится розничная продажа алкогольной продукции, должен соответствовать ГОСТ 30389-2013 "Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования". Изменение закона произойдет на первой в 2019 году сессии 31 января.

"Требование было направлено на то, чтобы в ночное время возможность продавать алкоголь была только у организаций, реально оказывающих услуги общественного питания. Соответствие ГОСТу является одним из критериев для проверяющих организаций. Он позволяют отличить добросовестное кафе от магазина, поставившего стол в углу только для того, чтобы торговать алкоголем по ночам", — пояснил Альберт Лунев.

Таким образом, в законе останутся только требования, чтобы розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществлялась только в объектах организации общественного питания (рестораны, бары, кафе, буфеты), имеющих зал обслуживания посетителей. Продажа возможна при условии вскрытия покупателем тары, а употребление — только в самом объекте. Также в законе сохранится запрет на ночную продажу — продавать и покупать по-прежнему будет нельзя с 21 до 9 часов. Везде, кроме общепита.

Раньше в законе было прописано, что продавать алкоголь можно в общепите, где стоит не менее шести столов и 24 посадочных мест, зал для распития не совмещен с залом розничной торговли, вход для покупателей организован не со стороны подъезда. Эти требования пришлось отменить ещё год назад уже из-за федерального законодательства.

Собственно, все ограничения вводились, чтобы решить проблему псевдобаров, в которых можно купить алкоголь на вынос даже в запрещенное время.

"В краевое Законодательное Собрание, представительные органы городов края, в аппарат Уполномоченного по правам человека в регионе поступали многочисленные жалобы жителей края на пивные магазины, расположенные в жилых домах. Покупатели таких магазинов нарушают общественный и санитарный порядок, шумят по ночам", — добавили в АКЗС.