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Бывший гангстер-рэкетир, автор романа "Путь русского гангстера" Михаил Орский прокомментировал пышные похороны криминального авторитета Юрия Зарубина в Амурске Хабаровского края. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам экс-гангстера, присутствие силовиков на подобных мероприятиях — "нормальная практика". "Они сидят в тонированных машинах, "гасятся" заранее на чердаках, крышах, чтобы снимать. Между традиционной преступностью и правоохранительными органами присутствуют негласные красные линии. Нужно отдать должное нашим "ментам" — они не принимают никого, не арестовывают на похоронах", — рассказал радио Орский.

Также он назвал пышные похороны традицией для криминального мира. Он назвал это "легальным поводом криминалу, преступному миру показать свое единство, показать, что "я" этой силы частица". Орский отметил, что в Амурске собралось 300 человек, а в столице РФ собираются по несколько тысяч.

"Где еще в наше чекистское время можно легально так собраться? Только на похоронах. Другой момент — это запоздалое признание. Городок небольшой, там не может быть 300 преступников, пришли и простые люди. Видимо, парняга был неплохой, "смотрящий", жизнь была тяжелая", — добавил бывший гангстер.

Напомним, похороны вора в законе прошли в Амурске 8 января. Местные жители сделали видеозапись произошедшего, а в комментариях появилась информация, что ради церемонии по городским магистралям перекрыли движение, а проводили Зарубина в последний путь глава МВД Амурска и городской прокурор.

В МВД данную информацию опровергли, после публикации видео проводится проверка.