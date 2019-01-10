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В Государственную думу внесли законопроект, который де-факто налагает вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от РФ. Об этом пишет "Интерфакс".

Законопроект "О территориальных претензиях к РФ со стороны Японии" подготовлен членом фракции ЛДПР Сергеем Ивановым и опубликован в базе данных нижней палаты в четверг, 10 января.

"Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению", — говорится в тексте инициативы.

Согласно документу, "Курильские острова принадлежат РФ по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, Мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года".

Также в тексте подчеркивается, что Курилы "являются неотъемлемой частью РФ, в составе Сахалинской области".

В пояснительной записке говорится, что эта законодательная инициатива подготовлена из-за принятия парламентом Японии поправки к закону "Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий". Иванов отмечает, что поправкой зафиксирована принадлежность четырех островов Курильской гряды Японии и поставлена задача "прилагать максимальные усилия для реализации скорейшего возвращения Северных территорий как территорий, принадлежащих Японии".