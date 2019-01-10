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Амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы попал в список льготных медизделий, предоставляемых впо программе государственных гарантий. Об этом пишет РБК, ссылаясь на распоряжение, размещенное на сайте правительства.

В соответствии с ФЗ "О государственной социальной помощи" отдельные категории граждан должны получать медизделия из перечня по рецептам бесплатно.

В документе сказано, что данные списки актуализируются не реже раза в два года. Действующий перечень был утвержден распоряжением правительства от октября 2016 года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что объем реализации программы госгарантий на 2019–2021 годы оценивается в 8,6 триллиона рублей. Лишь в 2019 году ассигнования увеличатся на 500 миллиардов, включая деньги, которые направят на оказание гражданам онкологической помощи.

В ноябре прошлого года глава РФ признал, что существующая сейчас в стране система льготного обеспечения лекарствами является малопродуктивной и не учитывает потребности людей. Так, Владимир Путин обратил внимание на неравенство в финансировании льгот: в 2017 году расходы на лекарства для одного льготника различались в регионах страны более чем в семь раз. Президент поручил разработать меры, помогающие поднять на более высокий уровень систему обеспечения населения лекарствами.