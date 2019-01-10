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Следователи в Омске проверяют заявление фельдшера скорой помощи о том, что ее изнасиловали коллеги-врачи. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя областного СУ СКР.

По данным омского портала Om1.ru, 7 января в полицию обратилась 40-летняя местная жительница, которая работает фельдшером на одной из подстанций скорой помощи. Она рассказала, что в ходе дежурства 1 января двое мужчин-врачей изнасиловали ее в комнате отдыха.

По заявлению проводится доследственная проверка, сообщил представитель Следственного комитета, отказавшись уточнять подробности, ссылаясь на защиту личной жизни заявительницы.

"В любом случае все описанное в заявлении будет проверено", — подчеркнул собеседник.

При этом на станции главного врача скорой помощи в Омске назвали сообщение об изнасиловании дезинформацией.

"Вдумайтесь, как это так? В комнате отдыха, при коллективе? Помимо врачей и фельдшеров на подстанции всегда присутствуют диспетчеры и санитары. Это очень странно слышать, мягко говоря", – цитирует "Взгляд" слова собеседника, пожелавшего остаться неизвестным.

Источник назвал сообщения вбросом, отметив, что "пока неясно, с какой целью он сделан". Также врач отметила, что столкнулась с подобными сообщениями впервые.